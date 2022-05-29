Андрій Лунін став третім українцем в історії, який переміг у фіналі Ліги чемпіонів.

У суботу, 28 травня, мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. Гра в Парижі закінчилася з рахунком 1:0.

Український воротар Андрій Лунін виклав в Instagram пост з прапором України і кубком Ліги чемпіонів, в якому закликав світ не забувати про війну, яку РФ розв'язала на українській землі.

"Кубок чемпіонів з українським прапором. Зараз важливо, щоб не забували про нашу країну і про те, що відбувається!

Сподіваюся, цей момент і ця гра подарувала українцям посмішки", - написав Лунін.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

Ліверпуль - Реал: підсумки матчу