У суботу, 28 травня, мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. Гра в Парижі закінчилася з рахунком 1:0.
Український воротар Андрій Лунін виклав в Instagram пост з прапором України і кубком Ліги чемпіонів, в якому закликав світ не забувати про війну, яку РФ розв'язала на українській землі.
"Кубок чемпіонів з українським прапором. Зараз важливо, щоб не забували про нашу країну і про те, що відбувається!
Сподіваюся, цей момент і ця гра подарувала українцям посмішки", - написав Лунін.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.
Ліверпуль - Реал: підсумки матчу
- Найкращим гравцем фіналу визнаний воротар мадридців Тібо Куртуа. 30-річний бельгієць здійснив 9 сейвів.
- "Реал" завоював свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. У "Ліверпуля" таких титулів шість.
- Карло Анчелотті став першим тренером з чотирма перемогами в Лізі чемпіонів. Він випередив Зінедіна Зідана і Боба Пейслі. Італійська легенда двічі вигравав цей трофей з " Міланом "і тепер вже двічі з"Реалом".
- Бензема, Кроос, Модріч і Карвахаль зіграли в 5-му своєму фіналі ЛЧ – всі фінали вони вигравали. Марсело теж завоював 5-й кубок ЛЧ, але в даному поєдинку він сидів на лаві запасних.
- Юрген Клопп програв свій третій фінал ЛЧ. Тільки в 2019 році він з "Лівером" здобув перемогу в цьому турнірі.
- Андрій Лунін став третім українцем, якому підкорилася Ліга чемпіонів. Раніше Лігу чемпіонів вигравали колишній форвард "Мілана" Андрій Шевченко (сезон 2002/2003) і екс-півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук (сезон 2012/2013).