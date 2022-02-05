Команди Ярмоленка, Миколенка та Зінченка вийшли до наступного раунду турніру.

У суботу, 5 лютого, були зіграні ряд матчів в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу.

УНІАН розповідає, як зіграли українські футболісти та їхні команди на цій стадії.

Відкривав ігровий день поєдинок "Кіддермінстера", який виступає в шостому за силою дивізіоні країни, проти "Вест Хема", кольори якого захищає нападник збірної України Андрій Ярмоленко.

Українець з'явився в цьому поєдинку в стартовому складі "молотобійців" і провів на полі всі 120 хвилин зустрічі. Його команда за підсумком здобула перемогу з рахунком 2:1.

Читайте такожУ Ярмоленка проблеми: Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українцю"Молотобійці" двічі врятували для себе ситуацію в матчі в кінцівці таймів і пробилися в наступний етап турніру.

Спочатку Райс на 90+1 хвилині повернув рівновагу в рахунку і перевів поєдинок в овертайми, а вже на 120+2 хвилині Боуен остаточно розтоптав мрії і надії "Кіддермінстера" на сенсаційний прохід в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Українець у цьому протистоянні результативними діями не відзначився і отримав оцінку 6,7 від SofaScore – середня в команді 6,96.

У поєдинку з "Кіддермінстером" Ярмоленко завдав 2 удари по воротах - обидва в блок, створив 1 гольовий момент, віддав 2 ключові передачі, всього зробив 24 точних пасів (77%), зробив 1 обведення, виграв 2 з 4 єдиноборств.

"Кіддермінстер" - "Вест Хем" - 1:2

Голи: Пенні, 19 - Райс, 90+1, Боуен, 120+2

"Кіддермінстер": Сімпсон, Пенні, Кемерон, Престон, Річардс, Байрамі, Керрінгтон (Монтроуз, 71), Остін (Редмонд, 78), Хеммінгс, Морган-Сміт, Стерлінг-Джеймс

"Вест Хем": Ареоля, Фредерікс, Зума, Діоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуелл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуен

Попередження: Кемерон

Огляд матчу:

Наступними в бій вступили "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка і "Евертон" Віталія Миколенко.

"Манчестер Сіті" зустрічався з "Фулхемом", який очолює таблицю Чемпіоншипа. "Городяни" не зазнали особливих труднощів у цьому поєдинку, здобувши розгромну перемогу.

Підопічні Хосепа Гвардіоли пробилися в наступний етап найстарішого футбольного турніру в світі, відправивши по ходу зустрічі чотири м'ячі у ворота суперника.

Олександр Зінченко розпочав у запасі цей матч і вийшов на заміну лише на 67-й хвилині зустрічі замість Жоау Канселу. Зінченко отримав оцінку 6,7 від SofaScore при середній в команді 7,09.

Читайте такожІспанський клуб хоче купити Зінченка в Манчестер Сіті - ЗМІЗа час на полі віддав 20 точних передач (91%), виграв 1 з 2 єдиноборств, здійснив 1 відбір.

Додамо, що це перше потрапляння Зінченка в заявку з 29 грудня. На початку січня Зінченко перехворів ковідом, а після була травма.

"Манчестер Сіті" - "Фулхем" - 4:1

Голи: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез 53 (пен.), 57 - Карвальо, 4

"Манчестер Сіті": Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Канселу (Зінченко 67), Фернандіньо, Гюндоган, Марез (Макеті 78), Де Брюйне (Стерлінг 68), Гріліш (Ділеп 77), Фоден (Б. Сілва 78)

"Фулхем": Гассаніга, Вільямс, Адарабіойо, Рім, Брайан, Чалоба, Рід (Сері 67), Вілсон( Кейрні 75), Карвальо (Кавалейру 88), Кебано (Нокар 67), Мітрович (Муніс Родріго 75)

Попередження: Уокер

Огляд матчу:

Свій поєдинок 1/16 Кубка Англії тріумфом завершив і "Евертон" українського захисника Віталія Миколенко, який грав проти "Брентфорда". Це був дебютний поєдинок для нового тренера "ірисок" Френка Лемпарда, тому англійського фахівця можна привітати з успішним дебютом.

"Евертон" - "Брентфорд" - 4:1

Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 52, Таунсенд, 90 - Тоні, 54 (з пен)

"Евертон": Пікфорд, Холгейт, Кін, Годфрі (Міна 14), Коулман, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенні 73), Гордон (Таунсенд 73), Рішарлісон (Тосун 88), Грей (Івобі 88)

"Брентфорд": Райя, Соренсен, Янссон, Айер, Генрі (Стівенс 84), Янельт (Баптіст 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасілва 72), Канос (Годдос 73), Тоуні

Попередження: Гомеш, Гордон

Огляд матчу:

Екс-захисник "Динамо" вийшов у цьому матчі на поле з перших хвилин і був замінений на 73-й хвилині. Можливо, Лемпард вирішив поберегти єдиного лівого захисника, адже вже 8 лютого "Евертон" зіграє важливий виїзний матч проти "Ньюкасла".

Читайте такожМиколенко отримав ще одного зіркового тренера в ЕвертоніSofaScore оцінив його дії в 6,7 балів - середня оцінка команди 7,08.

Миколенко віддав 18 точних передач (86%), зробив 1 ключовий пас, виграв 1 з 1 єдиноборств, зробив 1 винос, 1 перехоплення і 1 відбір.

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