Сімоне Бранка отримав червону картку за відверту грубість.

В рамках дев'ятого туру Серії В, другого за силою дивізіону чемпіонату Італії з футболу, зустрічалися "Чіттаделла" і СПАЛ. Поєдинок закінчився нічиєю, але далеко не мировою і запам'ятався не видовищністю, а надзвичайною грубістю.

Так, на 90+6 хвилині поєдинку капітан "Чіттаделли" Сімоне Бранка навмисне наступив шипами на голову суперника, який лежав у цей момент на газоні.

Ймовірно, гравця розлютив той факт, що його команда не реалізує велику кількість гольових моментів, а опонент відсиджується в обороні. За "версією" Бранки, суперник тягнув час і симулював.

Рефері поєдинку абсолютно заслужено показав порушнику червону картку, проте на результат зустрічі це вже не вплинуло.

Відео епізоду:

Варто зазначити, що "Чіттаделла" догравала матч удев'ятьох. Перше вилучення у складі господарів відбулося ще в першому таймі - дві жовті картки отримав Андреа Дезі.

Додамо, що обидві команди йдуть внизу турнірної таблиці Серії В (13-14 місце) і ризикують швидше вилетіти в нижчий дивізіон, ніж завоювати путівку в Серію А.

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