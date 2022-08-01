Аргентинський футболіст може отримати довічну дискваліфікацію за свій вчинок.

В Аргентині поєдинок між командами аматорської ліги "Гарменсе" і "Депортіво Індепенденсія" в місті Трес-Арройос завершився гучним скандалом.

У другому таймі матчу один з футболістів сфолив в центрі поля і після свистка судді вибив м'яч за поле. 30-річна жінка-арбітр Далма Кортаді, яка судила цей матч, справедливо показала жовту картку гравцеві "Гарменсе" Крістіану Тіроне, за удар м'яча після свистка.

В результаті цього виникла словесна перепалка на полі, яка переросла в невелику штовханину. Тіроне, який отримав жовту картку, почав словестно ображати суддю і та показала йому червону картку, видаливши з поля.

Поки дівчина записувала прізвище футболіста в блокноті, той підло підбіг ззаду до рефері і вдарив її кулаком по голові.

Відео епізоду:

— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

Приголомшена Далма Кортаді, на щастя, піднялася на ноги через кілька секунд після удару. На поле тут же вибігли представники поліції і затримали неадекватного футболіста.

Матч був припинений, а дівчину-арбітра доставили в лікарню. Після огляду її відпустили.

Як повідомляє DailyMail, неадекватному гравцеві "Гарменсе" світить не тільки тривала спортивна дискваліфікація, а й проблеми з законом.

Далма Кортаді після нападу заявила, що має намір висунути звинувачення на адресу 34-річного футболіста.

"Я трохи приголомшена після того, що сталося, але в іншому все добре, і я отримую підтримку колег і сім'ї. Лікарі сказали мені відпочивати.

Я все ще не можу змиритися з тим, що сталося. Все, чого я хочу, це відновити справедливість.

Стать і чи було це зроблено чоловіком або жінкою, тут не має значення. Важливо те, що такого рівня агресії немає ні в футболі, ні де-небудь ще.

Таким людям, як ця людина, не місце у футболі", - сказала Кортаді.

Відзначається, що місцевою футбольною владою обговорюється варіант з довічним відстороненням гравця, за його неадекватну поведінку. Цей варіант обговорювався, як найбільш ймовірна можливість.

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