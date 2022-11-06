"Астон Вілла" здобула першу перемогу під керівництвом нового тренера.

У неділю, 6 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" грав проти "Астон Вілли".

Поєдинок проходив на стадіоні "Вілла Парк" і завершився з сенсаційним рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Гості невдало розпочали зустріч, пропустивши два швидких голи. Спочатку на сьомій хвилині відзначився Леон Бейлі з передачі Джейкоба Ремсі, а через чотири хвилини Лука Дінь зміцнив перевагу бірмінгемців.

На 45-й хвилині "червоні дияволи" скоротили відставання в рахунку завдяки Джейкобу Ремсі, який невдало зрізав м'яч у свої ворота після удару Люка Шоу. На 49-й хвилині "Астон Вілла" повернула колишній гандикап у два м'ячі - цього разу гол забив сам Ремсі, асистував йому Оллі Уоткінс.

"Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голи: Бейлі, 7, Дінь, 11, Ремсі, 49 - Ремсі ( автогол), 45

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Мінгз, Конса, Дінь (Янг, 79), Дендонкер (Сансон, 90), Буендіа (Інгз, 79), Дуглас Луїс, Ремсі, Уоткінс (Камара, 78), Бейлі (Макгінн, 70)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Діогу Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу (Маласія, 65), Еріксен, Каземіро, ван де Бек (Марсьяль, 65), Роналду, Решфорд, Гарначо (Еланга, 65)

Огляд матчу:

Додамо, що для футболістів "Астон Вілли" це був перший матч під керівництвом іспанського тренера Унаї Емері, який змінив на цьому посту легендарного екс-гравця "Ліверпуля" Стівена Джеррарда. Таким чином, "леви" здобули перемогу в дебютній зустрічі для нового наставника.

Ця перемога допомогла "Астон Віллі" набрати 15 очок і піднятися на 14-е місце турнірної таблиці. "Манчестер Юнайтед", у якого в активі 23 очки, залишився на п'ятій позиції.

У наступному турі АПЛ "Астон Вілла" зіграє проти "Брайтона" на виїзді. "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Фулхемом". Обидва матчі заплановані на 13 листопада.

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