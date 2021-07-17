"Рух" ніяк не може знайти домашній стадіон.

Президент "Руху" Григорій Козловський відреагував на те, що УАФ заборонила львівському клубу заявити стадіон в Тернополі в якості свого резервного. А пошуки нового стадіону "Рух" розпочав після того, як тимчасово їхню арену "Україна" у Львові позбавили третьої категорії. "Рух" у своїй заяві таке рішення назвав свавіллям і ще тоді почав погрожувати припинити своє існування.

УАФ не дозволила "Руху" грати у Тернополі, хоча ті не на постійну основу туди прагнули переїхати, а лише до того часу, поки не усунуться недоліки на стадіоні "Україна". УАФ вказує на регламент і не дозволяє "Руху" грати у Тернополі, а схиляє до того, щоб клуб орендував "Львів Арену", на якій матчі проводити дорожче, ніж на стадіоні "Україна".

Козловський у себе в Instagram продовжує натякати, що компроміс не буде знайдений і "Рух" може померти:

"Коротко про УАФ. Привіт всім "друзям" журналістам, особливо львівським. Краще померти вільним і нескореним, ніж бути рабом, стоячи на колінах. Все буде Україна".

Президент команди також прикріпив відео з назвою "Боягуз-друг страшніше ворога. В ПАР крокодил упіймав одну з антилоп, яка прийшла на водопій".

Відео можна подивитися тут.

Також у себе в Instagram Козловський повідомив, що його клуб не голосував за кандидатуру Андрія Павелка на пост голови УАФ:

"Ми не голосували за Павелка. До речі, єдиний клуб, котрий не проголосував".

Нагадаємо, що "Рух" продав у Європу свого юного таланта.

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Автор: Артем Будрін