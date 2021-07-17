Микола Кухаревич підсилив новачка елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Французький "Труа" оголосив про трансфер нападника з клубу УПЛ "Руха" Миколи Кухаревича, котрий раніше вже встиг прокоментувати свої емоції від зацікавленості з боку команди з топ-чемпіонату.

Про це "Труа" повідомили на сторінці свого офіційного Twitter.

20-річний форвард підписав контракт на 5 років. Сума трансферу та оклад футболіста поки що не відомі. Зазначимо, що "Труа" за підсумками минулого сезону тріумфував у Лізі 2 та пробився до елітного французького дивізіону.

Нагадаємо, що "Труа" є активом компанії City FootballGroup, куди входить також гранд європейського футболу "Манчестер Сіті".

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Микола Кухаревич: що відомо про футболіста

Микола Кухаревич є вихованцем луцької "Волині", а в "Рух" він перейшов у 2020 році.

Кухаревич виступає на позиції нападника. Його зріст - 191 см, вага - 81 кг.

У минулому сезоні на рахунку форварда 4 голи у 24 матчах за "Рух" в УПЛ.

Наприкінці жовтня 2020 року Кухаревич вперше був викликаний до молодіжної збірної України.

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Автор: Артем Будрін