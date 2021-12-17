Катерина Монзуль відповіла на питання про те, чи є проблемними гравцями Денис Гармаш і Беньямін Вербич.

Арбітр УПЛ Катерина Монзуль розповіла про стосунки на футбольному полі з футболістами київського "Динамо" Денисом Гармашем і Беньяміном Вербичем.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Lite" Монзуль відповіла на питання про те, чи є Гармаш і Вербич проблемними гравцями.

"З Гармашем краще не починати спілкування. Але він сильно змінився зараз, став стриманішим. Можливо, керівники вплинули на нього. Він раніше був більш емоційним", - зазначила Монзуль.

Що стосується Вербича, рефері сказала:

"Вербич - для мене не проблемний гравець. Там буває багато розмов, але я не відчувала агресію з його боку. Є агресивні гравці, а він просто спілкується".

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Монзуль також розповіла про те, як ставиться до мемів щодо їхніх стосунків з Вербичем на футбольному полі:

"Нічого немає. З посмішкою. Якщо вибирати з двох зол менше, то краще нехай про це говорять, ніж про якісь негативні моменти".

Монзуль відмовилася називати найпроблемніших гравців в УПЛ:

"Я утримаюся від коментарів. Якщо я скажу, то буде образа від цих гравців. Але парочка таких є".

Також вона розповіла, що до всіх футболістів на полі потрібно шукати підхід:

"До кожного гравця потрібен індивідуальний підхід. З одним почнеш розмовляти - можеш не закінчити до кінця гри. Одному достатньо щось сказати - він тебе почує і зрозуміє, іншому - краще взагалі нічого не говорити, обмежити спілкування".

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Катерина Монзуль: досягнення

У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

У березні 2021 року Монзуль вперше працювала на матчі чоловічої кваліфікації ЧС-2022.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу

Автор: Антон Дудар