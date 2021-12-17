Арбітр УПЛ Катерина Монзуль розповіла про стосунки на футбольному полі з футболістами київського "Динамо" Денисом Гармашем і Беньяміном Вербичем.
В інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Lite" Монзуль відповіла на питання про те, чи є Гармаш і Вербич проблемними гравцями.
"З Гармашем краще не починати спілкування. Але він сильно змінився зараз, став стриманішим. Можливо, керівники вплинули на нього. Він раніше був більш емоційним", - зазначила Монзуль.
Що стосується Вербича, рефері сказала:
"Вербич - для мене не проблемний гравець. Там буває багато розмов, але я не відчувала агресію з його боку. Є агресивні гравці, а він просто спілкується".
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Монзуль також розповіла про те, як ставиться до мемів щодо їхніх стосунків з Вербичем на футбольному полі:
"Нічого немає. З посмішкою. Якщо вибирати з двох зол менше, то краще нехай про це говорять, ніж про якісь негативні моменти".
Монзуль відмовилася називати найпроблемніших гравців в УПЛ:
"Я утримаюся від коментарів. Якщо я скажу, то буде образа від цих гравців. Але парочка таких є".
Також вона розповіла, що до всіх футболістів на полі потрібно шукати підхід:
"До кожного гравця потрібен індивідуальний підхід. З одним почнеш розмовляти - можеш не закінчити до кінця гри. Одному достатньо щось сказати - він тебе почує і зрозуміє, іншому - краще взагалі нічого не говорити, обмежити спілкування".
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Катерина Монзуль: досягнення
- У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.
- У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
- У березні 2021 року Монзуль вперше працювала на матчі чоловічої кваліфікації ЧС-2022.
- Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.
- За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу