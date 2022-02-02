Атакувальний півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський відростив вуса.
28-річний плеймейкер показав у Тwitter свій новий стиль.
"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", - підписав світлину Руслан.
"Який козарлюга", "Оце козак", "Козацькі вуса", - написали в коментарях підписники зірки збірної України.
6 лютого "Аталанта" зіграє проти "Кальярі" в рамках 24-го туру Серії А. Малиновський пропускав останні матчі бергамського клубу через те, що не мав бустерної дози щеплення від ковіду.
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.
- На цей час на його рахунку 110 матчів, 25 голів і 21 результативна передача у складі "Аталанти".
- Портал Transfermarkt оцінює Малиновського в 30 мільйонів євро. Це найвищий показник серед вітчизняних футболістів.