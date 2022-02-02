Руслан Малиновський повеселив своїх вболівальників.

Атакувальний півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський відростив вуса.

28-річний плеймейкер показав у Тwitter свій новий стиль.

"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", - підписав світлину Руслан.

"Який козарлюга", "Оце козак", "Козацькі вуса", - написали в коментарях підписники зірки збірної України.

6 лютого "Аталанта" зіграє проти "Кальярі" в рамках 24-го туру Серії А. Малиновський пропускав останні матчі бергамського клубу через те, що не мав бустерної дози щеплення від ковіду.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"