Марлос грає за "гірників" з 2014 року / фото ФК Шахтар
Лідер "Шахтаря" Марлос незабаром покине Україну. Його чинний контракт з донецьким клубом діє до 31 грудня 2021 року і сторони обопільно відмовилися пролонгувати угоду.
Про це повідомляє Footboom.
Марлос вирішив повернутися на батьківщину - до Бразилії.
В поточному сезоні хавбек провів за "Шахтар" 25 поєдинків, забив три м'ячі та віддав шість гольових передач. Сам Марлос вже натякав, що його період в донецькій команді близький до фінішу.
Марлос: кар'єра в Україні
- Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов до "Шахтаря".
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.
- Раніше повідомлялося, що Марлос думає над завершенням кар'єри повністю.