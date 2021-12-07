33-річний вінгер покине "гірників".

Лідер "Шахтаря" Марлос незабаром покине Україну. Його чинний контракт з донецьким клубом діє до 31 грудня 2021 року і сторони обопільно відмовилися пролонгувати угоду.

Про це повідомляє Footboom.

Марлос вирішив повернутися на батьківщину - до Бразилії.

В поточному сезоні хавбек провів за "Шахтар" 25 поєдинків, забив три м'ячі та віддав шість гольових передач. Сам Марлос вже натякав, що його період в донецькій команді близький до фінішу.

Марлос: кар'єра в Україні

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов до "Шахтаря".

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Раніше повідомлялося, що Марлос думає над завершенням кар'єри повністю.

Автор: Артем Будрін