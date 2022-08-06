Півзахисник збірної України зробив гольову передачу в дебютній грі за лондонський клуб.

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета після перемоги над "Крістал Пелас" (2:0) у матчі 1-го туру АПЛ прокоментував виступ новачків команди – Олександра Зінченка та Габріела Жезуса.

"Вони обидва показують, наскільки голодні. Вони готові ризикувати, брати на себе ініціативу. Це справді серйозне посилення для нас. Зінченко додає нам універсальності – те, чого нам не вистачає.

Гра, яку Жезус почав показувати із самого початку - просто жах для захисників. Він наелектризований, він ніколи не зупиняється, завжди висить у вас на плечах. Він готовий бігти з м'ячем і без нього. Я дуже задоволений його грою", - сказав Артета для клубного сайту "канонірів".

Нагадаємо, що цим літом "Арсенал" викупив у "Манчестер Сіті" контракт Зінченка за 35 млн євро.

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