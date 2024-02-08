"Динамо" без проблем розібралося з латвійським клубом "Лієпая".

У четвер, 8 лютого, київське "Динамо" зіграло черговий контрольний поєдинок в рамках навчального-тренувального збору в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" був футбольний клуб "Лієпая" з Латвії.

Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 5:2.

У першому таймі футболісти "Динамо" забили три м'ячі - відзначилися Антон Царенко, Максим Дячук і Владислав Супряга. У другому таймі кияни забили ще два м'ячі. Забиті голи в активі Олександра Караваєва та Владислава Ваната.

"Динамо" - "Лієпая" - 5:2

Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 52, Ванат, 66 - ? 18, ? 45

Відео голів:

Відзначимо, що на зборах в Туреччині "Динамо" зіграло вже п'ять матчів. Раніше підопічні Олександра Шовковського програли "Баллкані" (0:2) і "Легії" (1:3), перемогли "Пахтакор" (5:1) і поступилися "Левскі" (0:1).

Свій наступний матч на зборах у Туреччині "Динамо" зіграє 9 лютого проти футбольного клубу "Шкендія" з Північної Македонії.

Нагадаємо, київське "Динамо" займає п'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі "біло-синіх" 28 набраних очок.

Вас також можуть зацікавити новини: