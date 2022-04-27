Український форвард Андрій Ярмоленко за крок від фіналу Ліги Європи.

У четвер, 28 квітня, в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА "Вест Хем" українського нападника Андрія Ярмоленка зіграє проти німецького "Айнтрахта". Поєдинок прийме стадіон "Лондон".

"Вест Хем" сконцентрований зараз на перемозі в Лізі Європи і заради цього тріумфу жертвує результатами в англійській Прем'єр лізі, що раніше було невластиво клубам з Туманного Альбіону.

Перемога в ЛЄ для лондонського колективу важлива не стільки заради самого трофея або призових, скільки заради путівки в Лігу чемпіонів, яку отримає переможець цього турніру згідно з його регламентом.

Пробитися в ЛЧ через чемпіонат Англії неймовірно складно, враховуючи що на 4 путівки там претендують не менше шести-семи клубів. А ось через Лігу Європи зробити це в нинішньому сезоні стає цілком реально.

Ситуація у "Айнтрахта" аналогічна ситуації "Вест Хема". Німецький колектив втратив шанси пробитися в єврокубки через чемпіонат Німеччини, займаючи 9-е місце за три тури до фінішу, і перемога в Лізі Європи перекриє всі невдачі цього сезону. Відтак, обом командам нема чого втрачати перед цим матчем і вболівальників чекає безкомпромісне протистояння.

На шляху до півфіналу "Вест Хем" здолав рекордсмена Ліги Європи іспанську "Севілью" в 1/8 фіналу. Вирішив результат цього протистояння гол українця Андрія Ярмоленка. В 1/4 фіналу турніру "молотобійці" пройшли французький "Ліон". Перший матч команди зіграли внічию 1:1, а у матчі-відповіді лондонці виграли з рахунком 3:0.

Непростий шлях до півфіналу пройшов і "Айнтрахт". В 1/8 фнала німецький клуб зломив опір іспанського "Бетіса", а в 1/4 фіналу створив головну сенсацію поточного сезону Ліги Європи, вибивши каталонську "Барселону". Перший матч цих команд на полі "Айнтрахта" завершився внічию 1:1, а на полі "Барселони" представник Бундесліги виграв 3:2.

Вест Хем - Айнтрахт: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 28 квітня на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

Вест Хем - Айнтрахт: прогноз на матч

Фаворитом першого матчу цього протистояння букмекери вважають"Вест Хем".

На перемогу "молотобійців" пропонують коефіцієнт 1.99. Нічию оцінили в 3.60, а перемогу "Айнтрахта" в 4.00.

Букмекери вважають, що дуель "Вест Хема" і "Айнтрахта" вийде не дуже результативною: тотал більше 2.5 м'яча йде аж за 2.05, а тотал менше 2.5 м'яча - за 1.80. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.22. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.49. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.85.

Додамо, що в іншому матчі півфіналу Ліги Європи зустрічаються німецький "РБ Лейпциг" і шотландський "Рейнджерс". Початок цього поєдинку також о 22:00 за київським часом.

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