"Аль-Айн" українського тренера Сергія Реброва у драматичному стилі вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ.
На стадії 1/4 фіналу "Аль-Айн" зустрічався з "Аль-Васлом". Перший матч команди зіграли внічию - 3:3.
Поєдинок-відповідь теж був багатим на забиті голи. До 84-ої хвилини на табло був рахунок 3:3, але "Аль-Айн" отримав право пробити пенальті. Форвард з Того реалізував одинадцятиметровий удар та приніс "Аль-Айну" перемогу - 4:3.
За підсумками двоматчевого протистояння "Аль-Айн" з рахунком 7:6 пробився до півфіналу Кубка ОАЕ.
Зауважимо, що "Аль-Айн" в чемпіонаті ОАЕ посідає перше місце після 12 турів, набравши 30 очок. У команди Реброва 9 балів відриву від другої позиції.
Нагадаємо, що українського фахівця визнавали найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ чотири рази поспіль.
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Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".