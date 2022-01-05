"Аль-Айн" здолав "Аль-Васл" з рахунком 7:6 за підсумками двох матчів.

"Аль-Айн" українського тренера Сергія Реброва у драматичному стилі вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ.

На стадії 1/4 фіналу "Аль-Айн" зустрічався з "Аль-Васлом". Перший матч команди зіграли внічию - 3:3.

Поєдинок-відповідь теж був багатим на забиті голи. До 84-ої хвилини на табло був рахунок 3:3, але "Аль-Айн" отримав право пробити пенальті. Форвард з Того реалізував одинадцятиметровий удар та приніс "Аль-Айну" перемогу - 4:3.

За підсумками двоматчевого протистояння "Аль-Айн" з рахунком 7:6 пробився до півфіналу Кубка ОАЕ.

Зауважимо, що "Аль-Айн" в чемпіонаті ОАЕ посідає перше місце після 12 турів, набравши 30 очок. У команди Реброва 9 балів відриву від другої позиції.

Нагадаємо, що українського фахівця визнавали найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ чотири рази поспіль.

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