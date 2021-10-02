Бразильський нападник забив дебютний гол за "Колос" та приніс перемогу своїй команді.

У поєдинку 10-го туру УПЛ "Колос" приймав "Чорноморець". Матч завершився перемогою господарів.

Переможний гол забив форвард "Колоса" Ренанн. 24-річний бразилець лише в цьому сезоні перебрався зі "Львову" до клубу з Ковалівки. В другому таймі він вийшов на заміну і одразу через хвилину забив гол.

Після цієї гри "Колос" набрав 11 очок і піднявся на дев'яте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" (6 очок) залишається третім з кінця таблиці.

"Колос" - "Чорноморець" - 2:1

Голи: Лисенко, 15, Ренанн, 59 - Смирний, 29

"Колос": Фесюн, Саків (Петров, 50), Чорноморець, Новак, Павловець, Ільїн, Нурієв (Мілько, 73), Костишин, Задоя, Чурко (Ренанн, 58), Лисенко (Сітчінава, 58)

"Чорноморець": Кучерук, Вантух, Дубко, Кадірі, Путря, Авагімян (Брагару, 83), Михайленко, Смирний, Цітаїшвілі, Ісаєнко, Ванат (Бугай, 77)

Відео огляд першого тайму

Відео огляд другого тайму

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

10-й тур чемпіонату України проходить з 1 по 3 жовтня: де і коли дивитися матчі.

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У рамках цього туру 3 жовтня зустрінуться лідери УПЛ - "Динамо" прийматиме "Шахтар".

Автор: Артем Будрін