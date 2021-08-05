Український клуб стартує в новому турнірі УЄФА.

5 серпня український "Колос" стартує в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій. Український клуб вдома прийматиме представника Казахстану "Шахтар".

Колос - Шахтар Караганда: де дивитися матч

Пряма трансляція матчу "Колос" - "Шахтар" Караганда буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Початок зустрічі - о 21.00.

Колос - Шахтар Караганда: прогноз букмекерів

Український клуб є фаворитом домашнього матчу. На перемогу "Колоса" дається коефіцієнт 1,58, на нічию - 3,75, а на перемогу "Шахтаря" - 5,90.

Також "Колос" - фаворит на вихід до наступного етапу кваліфікації. Коефіцієнт на це дорівнює 1,36, а коефіцієнт на прохід "Шахтаря" - 3,00.

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Колос - Шахтар Караганда: перед матчем

"Колос" вдруге в історії зіграє в єврокубках. У минулому сезоні команда не змогла пройти кваліфікацію в Лізі Європи.

До матчу проти "Колоса" "Шахтар" підійшов не в найкращій формі. Команда займає лише 12-е місце з 14 команд в чемпіонаті Казахстану, а в останніх десяти матчах виграла лише три рази. "Колос" стартував в УПЛ, набравши 4 очки. Перед стартом в єврокубках команда обіграла "Металіст 1925" (1:0).

Головним арбітром матчу призначений датчанин Петер К'єсгор.

Переможець цієї пари в раунді плей-офф гратиме проти переможця пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Спартак" (Трнава, Словаччина).

Автор: Антон Дудар