Марлос має пропозиції від клубів з США.

Марлос, який покинув донецький "Шахтар", не зміг домовитися щодо контракту з бразильським клубом "Атлетіко Паранаенсе" у себе на батьківщині.

Тепер 33-річний бразилець сказав, що буде грати в США. Цитує Марлоса Superesportes.

"Вирішив грати в США, тому що не було жодної пропозиції від "Атлетіко Паранаенсе". Я розчарований, але є як є. Я був доступний, але вони не зробили мені пропозиції. Я відмовився від продовження контракту з "Шахтарем" для того, щоб все зробити правильно, але коли я приїхав, то з'ясувалося, що до мене немає інтересу з боку клубу. У будь-якому випадку я продовжуватиму підтримувати команду", - заявив Марлос.

Нагадаємо, що Марлос прокоментував свій відхід з "Шахтаря".

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