Марлос, який покинув донецький "Шахтар", не зміг домовитися щодо контракту з бразильським клубом "Атлетіко Паранаенсе" у себе на батьківщині.
Тепер 33-річний бразилець сказав, що буде грати в США. Цитує Марлоса Superesportes.
"Вирішив грати в США, тому що не було жодної пропозиції від "Атлетіко Паранаенсе". Я розчарований, але є як є. Я був доступний, але вони не зробили мені пропозиції. Я відмовився від продовження контракту з "Шахтарем" для того, щоб все зробити правильно, але коли я приїхав, то з'ясувалося, що до мене немає інтересу з боку клубу. У будь-якому випадку я продовжуватиму підтримувати команду", - заявив Марлос.
Нагадаємо, що Марлос прокоментував свій відхід з "Шахтаря".
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Марлос: кар'єра в Україні
- Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов до "Шахтаря".
- Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провів за "Шахтар" 287 матчів, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених поєдинків він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів й 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.