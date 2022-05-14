Святослав Сирота потрапив у військовий шпиталь.

Екс-голкіпер київського "Динамо", "Дніпра", рівненського "Вереса" та тернопільської "Ниви" Святослав Сирота отримав контузію під час боїв у Луганській області.

51-річного уродженця Києва вдалося госпіталізувати лише за три дні після поранення. Святослав був на передовій, в епіцентрі бойових дій поблизу Лисичанська.

Колишній одноклубник Сироти по "Дніпру" Володимир Шаран (який зараз тренує клуб УПЛ "Минай") розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну, Святослав записався добровольцем до армії, попередньо евакуювавши родину на захід України.

"З огляду на те, що він ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив до Лисичанська", – цитує Шарана Football.ua.

"На жаль, під час ворожих обстрілів його серйозно контузило. Протягом трьох днів він почувався дуже погано, проте через завзяті бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Але врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра – спочатку він потрапив у лікарню, а потім був переведений до військового шпиталю", – додав Шаран.

Сирота є вихованцем "Динамо", проте дебютувати за першу команду киян йому не вдалося. Він зіграв лише два матчі за дубль "біло-синіх". Потім він перейшов до "Вересу", де зіграв 45 поєдинків, а згодом в "Дніпро", за який провів 30 ігор. Після завершення кар'єри воротаря Сирота працював арбітром у Другій лізі України.

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