Англійський "Ньюкасл" хоче запросити Паулу Фонсеку на пост наставника команди.

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити "Ньюкасл".

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у своєму Twitter.

Клуб з Англії та 48-річний португалець ведуть перемовини. Фонсека зацікавлений у тому, щоб отримати контракт на 3 роки. 20 жовтня "Ньюкасл" звільнив керманича команди Стіва Брюса. Він отримав компенсацію у розмірі 8 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що влітку Фонсека майже очолив "Тоттенхем", але в останню мить лондонці обрали іншу португальську кандидатуру - Нуну Ішпіріту Санту.

Зазначимо, що "Ньюкасл" має нових заможних власників - Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії. Тепер клуб раптово розбагатів і хоче обрати новий вектор розвитку.

Пауло Фонсека: досягнення в кар'єрі

Спеціаліст виграв свій перший трофей у сезоні 2013/14, здобувши Суперкубок Португалії для "Порту".

В сезоні 2015/16 Фонсека став переможцем в Кубку Португалії разом з "Брагою".

За період в донецькому "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік Пауло тричі став чемпіоном України, тричі здобув Кубок України та один раз завоював Суперкубок України.

За два роки на чолі "Роми" Фонсека не приніс "вовкам" титулів. В сезоні 2020/21 римляни дійшли до 1/2 Ліги Європи, а також зайняли 7-е місце в Серії А.

Автор: Артем Будрін