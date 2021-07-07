Рауль Ріанчо вважає, що збірна Росії має неабиякий потенціал.

Колишній асистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо не проти попрацювати з національною збірною Росії з футболу.

61-річний іспанський фахівець озвучив своє бажання в інтерв'ю для "Спорт-Експрес".

"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проектом дуже легко домогтися результату. В київському "Динамо" ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями "Динамо", яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", - заявив Ріанчо.

Нині керманичем збірної Росії працює Станіслав Черчесов, котрий зміг привести російських футболістів до чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 року. Втім, на Євро-2020 російські футболісти провалилися і наразі Черчесов ризикує втратити свою посаду.

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Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський "Спартак", де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім тренував команду самостійно на правах виконуючого обов'язки наставника. У своїй кар'єрі Рауль також працював в казанському "Рубіні" й іспанському "Леванте".

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Автор: Артем Будрін