Юрій Мороз став керманичем одеського "Чорноморця".

Колишній головний тренер "Динамо" U-21 Юрій Мороз став наставником одеського "Чорноморця", котрий повернувся до елітного дивізіону.

Про це повідомив офіційний сайт одеситів.

У тренерський штаб одеського клубу також увійшли Сергій Шматоваленко й Андрій Анненков, які, як і Мороз, раніше працювали в київському "Динамо" (U-21 і U-19). Продовжують працювати в команді тренери Олексій Антонов, Олексій Гай, Сергій Дем’янець, Євген Боровик, Вікторія Самар.

Новий головний тренер команди "моряків" прокоментував своє призначення:

"Цілі намічені, вимоги відомі. Якщо все буде виконуватися як слід, то результат обов'язково прийде".

Мороз з 2014 року працював тренером в ФК "Динамо", очолював команди U-19 і U-21. Під керівництвом фахівця молодіжний склад київського клубу двічі ставав чемпіоном турніру U-21, в тому числі й в сезоні 2020-2021 рр. Мороз є заслуженим тренером України 2009 року.

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Автор: Артем Будрін