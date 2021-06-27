33-річний Микола Морозюк став вільним агентом.

Екс-півзахисник київського "Динамо", донецького "Металурга" й збірної України Микола Морозюк завершив свої виступи за турецький "Різеспор".

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Морозюк поповнив склад "Різеспору" на повноцінній основі влітку 2019-го, підписавши угоду на два сезони з опцією продовження ще на 12 місяців. Проте сторони не скористалися можливістю продовжити співпрацю і не пролонгували контракт. Варто зазначити, що у сезоні 2018/2019 Микола виступав за "Різеспор" на правах оренди з київського "Динамо".

За три роки хавбек зіграв за турецький колектив 74 поєдинки, записавши до свого активу один гол і вісім гольових передач.

Нагадаємо, що на рахунку Морозюка 13 матчів за збірну України, в яких він зміг навіть один раз забити м'яч. Але з турецької Суперліги він не отримував виклики до головної команди країни.

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Автор: Артем Будрін