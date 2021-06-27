Екс-півзахисник київського "Динамо", донецького "Металурга" й збірної України Микола Морозюк завершив свої виступи за турецький "Різеспор".
Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Морозюк поповнив склад "Різеспору" на повноцінній основі влітку 2019-го, підписавши угоду на два сезони з опцією продовження ще на 12 місяців. Проте сторони не скористалися можливістю продовжити співпрацю і не пролонгували контракт. Варто зазначити, що у сезоні 2018/2019 Микола виступав за "Різеспор" на правах оренди з київського "Динамо".
За три роки хавбек зіграв за турецький колектив 74 поєдинки, записавши до свого активу один гол і вісім гольових передач.
Нагадаємо, що на рахунку Морозюка 13 матчів за збірну України, в яких він зміг навіть один раз забити м'яч. Але з турецької Суперліги він не отримував виклики до головної команди країни.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Перестрілка по-турецьки: нападник збірної України забив гол у дивовижному матчі (відео)
- Пора додому: Ярмоленко хоче покинути англійський Вест Хем - ЗМІ
- Український футболіст припустився вирішальної помилки в матчі Кубка Польщі: його не підтримав жоден з одноклубників (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram