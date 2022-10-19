Лейтон Максвелл надав торговцям наркотиків свій будинок як склад.

Колишній футболіст англійського "Ліверпуля" Лейтон Максвелл отримав 8 років в'язниці за участь у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє видання BBC Sport.

За даними джерела, 43-річний Максвелл надав свій будинок в якості сховища наркотичних речовин на загальну суму в 6 мільйонів фунтів.

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Правоохоронні органи знайшли у Максвелла більше 60 кг кокаїну і героїну, а також 2,5 мільйона фунтів готівкою. У суді було доведено, що Лейтон виконував функцію наркокур'єра і отримував 500 фунтів на місяць за послуги.

Арешт екс-футболіста був проведений після того, як співробітники Національного агентства по боротьбі зі злочинністю зламали службу обміну зашифрованими повідомленнями, яку використовували лідери банд.

Максвелл був одним з восьми обвинувачених, засуджених в цілому до 80 років тюремного ув'язнення в королівському суді Кардіффа.

Лейтон Максвелл є вихованцем "Ліверпуля", кольори якого захищав з 1999 по 2001 рік. Також виступав за "Суонсі", "Кардіфф" і ряд клубів з нижчих дивізіонів Англії. Він завершив футбольну кар'єру в 2004 році.

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