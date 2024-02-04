Артем Довбик травмувався на тренуванні перед матчем проти "Сосьєдаду".

Нападник "Жирони" Артем Довбик несподівано не потрапив до заявки команди на матч 23-го туру чемпіонату Іспанії проти "Сосьєдаду".

Як стало відомо, український форвард отримав травму коліна на тренуванні каталонців напередодні матчу. Були підозри на розрив меніска.

Головний тренер "біло-червоних" Мічел прокоментував пошкодження Довбика і оцінив шанси Артема зіграти проти мадридського "Реала" в наступному турі іспанської Ла Ліги.

Відео дня

"Травма Довбика зовсім незначна. Якби матч був, наприклад, у вівторок, то він міг би зіграти", - наводить слова Мічела видання Marca.

Відзначимо, що це хороші новини не тільки для "Жирони", але і для збірної України, яку чекає важливий поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться 21 березня.

Додамо, що Артем Довбик є найкращим бомбардиром "Жирони", а також лідером бомбардирських перегонів у Ла Лізі. У цьому сезоні на рахунку українця 14 забитих голів і 6 гольових передач в 21 матчі.

Свій наступний поєдинок "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала". Гра відбудеться 10 лютого. Початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" посідає друге місце. В активі "біло-червоних" 56 набраних очок. Мадридський "Реал" з 57 балами йде на першій позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: