Артем Довбик через травму пропустить не менше одного місяця.

У суботу, 3 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Жирона" приймала "Реал Сосьєдад".

Матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Цю гру пропустив український нападник Артем Довбик. Українець навіть не потрапив в заявку на поєдинок.

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Як стало відомо, Артем отримав травму на тренуванні за день до гри. Видання Mundo Deportivo повідомило, що українець пошкодив коліно, є підозра на проблеми з меніском.

"Якщо подальші медичні обстеження підтвердять діагноз, то Довбик може не зіграти до кінця сезону", - повідомило іспанське видання.

Пізніше український нападник прокоментував новину про свою травму. Він підтвердив, що у нього є проблеми з меніском, проте не все так погано.

"Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду", - сказав Довбик у коментарі виданню Трибуна.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму Телеграм-каналі розібрав можливі сценарії для Артема Довбика. Він підтвердив слова українського нападника, що при розриві меніска той може повернутися вже через місяць. Однак, він також зазначив, що є ризик і більш тривалого відновлення.

"Довбик підтвердив розрив меніска! Артем спростував прогнози іспанської преси щодо пропуску сезону, зазначивши, що "при розриві меніска повертаються через місяць".

Ці слова Артема не позбавлені сенсу, адже дійсно в багатьох випадках відновлення може зайняти близько місяця. Наприклад, при травмі першого ступеня і консервативному її лікуванні. Також приблизно через місяць можна повернутися після оперативного видалення частини меніска або цілого меніска.

Коли мова йде про другий ступінь пошкодження, який вимагає більш тривалого лікування, або зшивання меніска нитками, тоді мова йде про більш тривалий процес реабілітації.

Щодо травм меніска виділяють 3 ступеня пошкодження:

1 ст - легкий надрив, консервативне лікування - від декількох тижнів до 2 місяців

2 ст - може бути і консервативне, і оперативне лікування

3 ст - завжди операція

Готуємося почути розгорнутий коментар від клубу про ступінь травми і план лікування Артема.

Правда, чуючи такі новини і настрій самого гравця точно вселяє надію і довіру, що все обмежиться незначною травмою або швидким мікродалінням пошкодженої частини меніска, яке дозволить гравцеві швидко повернутися на поле", - написав Бабелюк.

Варто відзначити, що якщо прогноз Довбика не підтвердиться і йому знадобиться більше місяця на відновлення, то Артем ризикує пропустити найважливіші для збірної України матчі плей-офф відбору на Євро-2024. А враховуючи форму, яку набрав форвард "Жирони" останнім часом, це дуже серйозна втрата.

Але навіть якщо Довбик і відновиться за місяць, набрати ту ж форму, в якій він був до травми, до матчу проти збірної Боснії і Герцеговини Артем може не встигнути.

Нагадаємо, матч України проти Боснії і Герцеговини в рамках півфіналу плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу відбудеться 21 березня.

У поточному сезоні Артем Довбик зіграв 21 матч у складі "Жирони" в чемпіонаті Іспанії. На його рахунку 14 забитих голів і 6 гольових передач.

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