Коли грають Динамо та Шахтар: з'явився розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

Гранди українського футболу свої матчі проведуть в один день.

Стали відомі дати і час матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Ця стадія турніру пройде з 26 по 28 жовтня. Гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар" свої матчі проведуть 27 жовтня. Розклад матчів 26 жовтня 19.30. "Металіст 1925" - "Олександрія" 27 жовтня 14.00. "Верес" - Ворскла" 17.00. "Маріуполь" - "Динамо" 19.30. "Чорноморець" - "Шахтар" 28 жовтня 14.00. "Альянс" - "Львів" 17.00. ЛНЗ - "Дніпро-1". 19.00. "Рух" - "Зоря" 19.30. "Металіст" - "Колос" Читайте такожСтали відомі найкращий футболіст та тренер 10-го туру УПЛ Кубок України 2021-2022: що потрібно знати "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" стартують у турнірі з 1/8 фіналу.

На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Антон Дудар

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