Кубок України / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Стали відомі дати і час матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ця стадія турніру пройде з 26 по 28 жовтня. 

Гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар" свої матчі проведуть 27 жовтня.

Розклад матчів

26 жовтня

19.30. "Металіст 1925" - "Олександрія"

27 жовтня

14.00. "Верес" - Ворскла"

17.00. "Маріуполь" - "Динамо"

19.30. "Чорноморець" - "Шахтар"

28 жовтня

14.00. "Альянс" - "Львів"

17.00. ЛНЗ - "Дніпро-1".

19.00. "Рух" - "Зоря"

19.30. "Металіст" - "Колос"

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Кубок України 2021-2022: що потрібно знати

  • "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" стартують у турнірі з 1/8 фіналу.
  • На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
  • Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Антон Дудар