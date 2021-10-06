Кубок України / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Стали відомі дати і час матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Ця стадія турніру пройде з 26 по 28 жовтня.
Гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар" свої матчі проведуть 27 жовтня.
Розклад матчів
26 жовтня
19.30. "Металіст 1925" - "Олександрія"
27 жовтня
14.00. "Верес" - Ворскла"
17.00. "Маріуполь" - "Динамо"
19.30. "Чорноморець" - "Шахтар"
28 жовтня
14.00. "Альянс" - "Львів"
17.00. ЛНЗ - "Дніпро-1".
19.00. "Рух" - "Зоря"
19.30. "Металіст" - "Колос"
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Кубок України 2021-2022: що потрібно знати
- "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" стартують у турнірі з 1/8 фіналу.
- На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.