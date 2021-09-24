Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/8 фіналу

"Динамо" зіграє проти "Маріуполя", а "Шахтар" поміряється силами з "Чорноморцем".

24 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели екс-футболіст "Динамо" Владислав Ващук та зірка українського дзюдо Дар'я Білодід. Зазначимо, що "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" розпочинають з цієї стадії свій шлях в турнірі. У попередніх раундах ці клуби відпочивали. Результати жеребкування "Металіст 1925" - "Олександрія" "Маріуполь" - "Динамо" "Альянс" - "Львів" "Верес" - "Ворскла" "Рух" - "Зоря" ЛНЗ - "Дніпро-1" "Чорноморець" - "Шахтар" "Металіст" - "Колос" Читайте такожКубок України з футболу: результати матчів 1/16 фіналу Кубок України 2021-2022: що потрібно знати Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 27 жовтня.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.

Фінал турніру запланований на 11 травня 2022 року. Автор: Артем Будрін

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