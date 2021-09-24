Кубок України / фото ФК Карпати

24 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели екс-футболіст "Динамо" Владислав Ващук та зірка українського дзюдо Дар'я Білодід.

Зазначимо, що "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" розпочинають з цієї стадії свій шлях в турнірі. У попередніх раундах ці клуби відпочивали.

Результати жеребкування

"Металіст 1925" - "Олександрія"

"Маріуполь" - "Динамо"

"Альянс" - "Львів"

"Верес" - "Ворскла"

"Рух" - "Зоря"

ЛНЗ - "Дніпро-1"

"Чорноморець" - "Шахтар"

"Металіст" - "Колос"

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Кубок України 2021-2022: що потрібно знати

  • Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 27 жовтня.
  • Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
  • Фінал турніру запланований на 11 травня 2022 року.

Автор: Артем Будрін