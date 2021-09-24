Кубок України / фото ФК Карпати
24 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели екс-футболіст "Динамо" Владислав Ващук та зірка українського дзюдо Дар'я Білодід.
Зазначимо, що "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла" розпочинають з цієї стадії свій шлях в турнірі. У попередніх раундах ці клуби відпочивали.
Результати жеребкування
"Металіст 1925" - "Олександрія"
"Маріуполь" - "Динамо"
"Альянс" - "Львів"
"Верес" - "Ворскла"
"Рух" - "Зоря"
ЛНЗ - "Дніпро-1"
"Чорноморець" - "Шахтар"
"Металіст" - "Колос"
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- Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 27 жовтня.
- Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- Фінал турніру запланований на 11 травня 2022 року.