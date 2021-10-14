Олександр Зінченко знову в строю "Манчестер Сіті".

Хавбек збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Зінченко не грав за "містян" з 15 вересня через травму: в нього був надрив ікроножного м'яза. Це пошкодження 24-річний Сашко зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцига".

Півзахисник пропустив у зв'язку з цим жовтневі матчі збірної України.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "містяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "містянами" чинний до 2024 року.

Автор: Артем Будрін