Футболіст відмовляється продовжувати контракт зі своїм клубом.

Атакуючий півзахисник збірної України Владислав Кочергін переведений в дубль луганської "Зорі".

Про це повідомили ведучі програми ТаТоТаке.

За їхніми даними, 25-річний футболіст відмовився підписати нову угоду з клубом, розраховану на три роки.

Чинний контракт Кочергіна з луганчанами підходить до завершення влітку наступного року.

Владислав Кочергін є вихованцем одеського футболу. У період з 2009 по 2013 рік у чемпіонаті ДЮФЛ провів 6 ігор, відзначившись 25 голами. З 2013 року захищав кольори академії "Дніпра". 24 липня 2016 року дебютував в основному складі "Дніпра" в матчі української першості проти "Волині", вийшовши на заміну на 72 хвилині поєдинку і відзначившись забитим м'ячем.

У поєдинку другого туру нинішнього сезону української Прем'єр-ліги проти "Інгульця" (5:1) Кочергін відзначився хет-триком, який увійшов до топ-5 найшвидших в історії чемпіонатів України (на це йому знадобилася 51 хвилина).

У вересні поточного року наставник збірної України Олександр Петраков вперше викликав Кочергіна в розташування національної команди для участі в товариському матчі проти збірної Чехії. 8 вересня дебютував у збірній України в матчі проти Чехії, вийшовши на заміну Андрію Ярмоленку на 76-й хвилині поєдинку.

У нинішньому сезоні Владислав Кочергін виходив на поле у складі "Зорі" в 10 іграх, записавши собі в актив п'ять голів і три гольових передачі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 2,5 мільйона євро.

Автор: Владимир Медяник