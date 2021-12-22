Власник чернігівської "Десни" може припинити фінансувати команду.

Президент чернігівської "Десни" Володимир Левін може розпустити команду та придбати російський клуб "Хімки".

Про це повідомив один з ведучих Ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"Я не знаю з чого почати. ​​Це не просто жах, це суцільна попа без розділової смуги. Ходять чутки, що власник клубу збирається закінчити з інвестуванням в "Десну" і буде купувати російську команду. Ходили розмови про "Хімки". Я думаю, що цю інформацію дізнаємось вже у новому році", - сказав журналіст.

Зауважимо, що керівництво "Десни" має великі борги по зарплаті перед футболістами та тренерським штабом.

Чернігівську команду вже покинув її лідер - Андрій Тотовицький. Він близький до переходу в "Колос". ЗМІ повідомляють в один голос, що "Десну" в січні залишать Сергій Болбат, Владлен Юрченко, Пилип Будківський та низка інших виконавців.

Десна: результати в сезоні