Президент чернігівської "Десни" Володимир Левін може розпустити команду та придбати російський клуб "Хімки".
Про це повідомив один з ведучих Ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
"Я не знаю з чого почати. Це не просто жах, це суцільна попа без розділової смуги. Ходять чутки, що власник клубу збирається закінчити з інвестуванням в "Десну" і буде купувати російську команду. Ходили розмови про "Хімки". Я думаю, що цю інформацію дізнаємось вже у новому році", - сказав журналіст.
Зауважимо, що керівництво "Десни" має великі борги по зарплаті перед футболістами та тренерським штабом.
Чернігівську команду вже покинув її лідер - Андрій Тотовицький. Він близький до переходу в "Колос". ЗМІ повідомляють в один голос, що "Десну" в січні залишать Сергій Болбат, Владлен Юрченко, Пилип Будківський та низка інших виконавців.
Десна: результати в сезоні
- На зимову перерву "Десна" пішла посідаючи 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі чернігівського клубу 25 набраних балів за 18 матчів.
- У Кубку України "Десна" вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись харківському "Металісту" (1:2).