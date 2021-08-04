Леонід Кучук очолив "Рух".

Львівський "Рух" оголосив про призначення Леоніда Кучука на пост головного тренера. 61-річний білоруський фахівець замінить на посаді керманича команди молодого Івана Федика, котрий пішов у відставку.

"Рух" офіційно підтвердив на своєму сайті, що Кучук повертається до роботи.

Умови контракту не повідомляються. Кучука вже представили команді. Хто увійде до тренерського штабу білоруса - поки що не відомо.

Нагадаємо, що "Рух" перед початком нового сезону погрожував припинити своє існування.

Леонід Кучук: кар'єра тренера

Кучук працював з російськими, білоруськими та українськими командами. Також він очолював молдавський "Шериф" протягом шести сезонів (2004-2010), де виграв чимало трофеїв.

В Україні Кучук тренував київський "Арсенал", кам'янську "Сталь" та "Рух". Таким чином, білорус вдруге повертається до львівського клубу. Перша його каденція в "Русі" була нетривала: з лютого по грудень 2019 року.

В УПЛ Кучук зробив собі ім'я в київському "Арсеналі". В сезоні 2011/2012 чемпіонату України Кучука визнали найкращим тренером сезону.

Автор: Артем Будрін