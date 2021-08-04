34-річний Іван Федик більше не обіймає посаду керманича "Руху".

Після двох поразок на старті сезону "Рух" відправив у відставку Івана Федика. Клуб і тренер розірвали контракт за обопільною згодою.

Повідомляється, що керівництво команди запропонувало Федику роботу в структурі клубу. Наставник повідомить про своє рішення пізніше.

Федик очолював команду протягом 414 днів. На чолі колективу він провів 40 матчів, в яких його підопічні здобули 12 перемог, 14 разів зіграли внічию і зазнали 14 поразок.

Федик очолював "Рух" з 2020 року. Під його керівництвом команда вперше в історії вийшла до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У перший сезон у найвищому дивізіоні країни "Рух" фінішував на 10-му місці.

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Автор: Артем Будрін