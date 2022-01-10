Спортивний директор "Десни" підтвердив, що на клуб накладені санкції.

Представник української Прем'єр-Ліги чернігівська "Десна" отримав трансферний бан за борги по зарплаті перед 22-річним румунським захисником Костянтином Дімою, який пробув у Чернігові 5 місяців і зіграв за команду рівно 1 хвилину.

Спортивний директор "Десни" Вадим Мельник в інтерв'ю FanDay підтвердив цю інформацію і розповів про ситуацію в клубі.

"Станом на сьогоднішній день на "Десну" дійсно накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Зараз йдуть переговори. Між ким? Між усіма зацікавленими сторонами. Поки ми не можемо знайти точку дотику. Клуб хоче одне, футболіст - інше. Всі сторони шукають правильний для себе вихід зі сформованого становища. Сподіваємося, що вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх.

Коли настане ясність? Може бути, сьогодні, може бути, завтра, а, може бути, ніколи. На даний момент йдуть переговори. Це все, що я можу сказати. Говорити про те, що для нашого клубу все вирішиться благополучно, буде неправильно, як і про те, що ситуація не зміниться в кращу сторону. Я думаю, все вирішиться. Коли - це інше питання.

Читайте такожКлуб УПЛ офіційно оголосив про підписання п'яти футболістівЯк сильно вплинула заборона на трансфери? Трансферний бан не означає, що клуб знаходиться на межі зникнення, як про це поспішили написати деякі ЗМІ. Клуб в чомусь не правий, але і футболіст не правий. Костянтин Діма взагалі не грав, а хоче отримати якісь захмарні суми. Три місяці побув у команді - виставили бан. Так карати "Десну" теж неправильно.

Зрозуміло, що ми хочемо закрити це питання найближчим часом, але поки не домовилися. Знаходимося в стадії переговорів. Трансферне вікно велике. Всі сторони зацікавлені в тому, щоб швидше з цим розібратися, але поки не можемо знайти точки дотику. Те, що хоче футболіст, нас не влаштовує. Те, що ми пропонуємо, йому не підходить.

Федерація каже вирішувати питання з футболістом. Якщо гравець дасть добро і забере свій позов проти нас... Поки розмовляємо. Не можна сказати, що ми чогось боїмося. Хочемо швидше закрити це питання і брати нових футболістів, можливо, проводити омолодження складу. Але це все буде потім.

Я не вважаю, що найбільша проблема в нашому футболі - це "Десна" Чернігів, про яку зараз чи не всі сайти пишуть в поганому ключі. Таке враження, що в українському футболі більше нічого не відбувається. Мовляв, у всіх все здорово, а у нас трансферний бан", - сказав Вадим Мельник.

Читайте такожУкраїнський футболіст забив шедевральний гол в Іспанії (відео)Додамо, що в зимове міжсезоння "Десну" покинули ряд ключових футболістів, серед яких Андрій Тотовицький, Філіп Будковський, Владлен Юрченко, Леван Арвеладзе, Сергій Болбат, Владислав Калитвинцев та інші.

Без цих гравців команді буде важко не тільки зберегти свої поточні позиції в чемпіонаті України, але і зовсім зберегти прописку у вищому дивізіоні. Особливо враховуючи те, що нових гравців клубу реєструвати тепер не можна.

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