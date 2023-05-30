Такий крок від "Арсеналу" зібрав на себе багато критики.

Лондонський "Арсенал", за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікував пост, у якому привітав свого колишнього російського футболіста Андрія Аршавіна з Днем народження.

Клуб виклав олдскульне відео з покером екс-півзахисника у ворота "Ліверпуля" та підписав пост "Бажаємо чудового дня, Андрію".

"Каноніри" відразу ж отримали на свою адресу порцію критики. Особливо активними були львівські "Карпати", котрі відповіли лондонцям наступним чином:

Відео дня

"28 травня: російська армія завдала ракетного удару по Житомирській області, де народився Олександр Зінченко. 29 травня: "Арсенал" вітає російського гравця Андрія Аршавіна. Як до цього має ставитися Зінченко та всі українці, "Арсенал"?", - запитав клуб у Twitter.

Через кілька годин після публікації "каноніри" все-таки видалили пост із привітанням. За попереднім посиланням він уже недоступний.

На такий крок відреагували у збірній Росії. Московити опублікували у своєму Twitter скриншот поста "Арсеналу" та відзначили сторінку клубу.

"Ви можете видалити запис, але ви не можете стерти свою історію", - додали у дописі росіяни.

Після цього "Карпати" знову втрутилися у суперечку. У Twitter львів’яни потролили збірну Росії щодо "перепису історії".

"Як іронічно чути це від країни, яка постійно вигадує та переписує історію. Нагадуємо, що у вас були тільки болота, коли вже існувала Київська Русь", - відзначив український клуб.

Нагадаємо, що Аршавін виступав у складі "Арсеналу" у 2009-2012 рр.. Чи не єдиним його досягненням у складі "канонірів" є якраз ті забиті чотири голи у ворота "Ліверпуля".

Зінченко проводить перший сезон у складі "канонірів". Він приєднався до лондонців влітку минулого року. "Арсенал" заплатив за гравця "Манчестер Сіті" 35 млн євро. У цьому розіграші АПЛ українець провів 27 матчів, у яких відзначився одним голом і двома асистами. У підсумку "Арсенал" посів друге місце у чемпіонаті.

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