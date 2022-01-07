"Астон Вілла" орендувала у "Барселони" їхнього півзахисника Філіппе Коутіньйо до кінця поточного сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт англійської команди.
Клуб з Бірмінгему залишає за собою право по завершенню оренди викупити контракт Коутіньйо у каталонців.
Прес-служба "Барселони" повідомила, що "Вілла" платитиме Філіппе частину зарплати. Таким чином, іспанська команда хоче розвантажити свою зарплатну відомість через фінансові труднощі.
У цьому сезоні 29-річний бразильський хавбек провів за "Барсу" 16 матчів та забив 2 голи.
"Астон Вілла" займає 13-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-Ліги, набравши 22 очки за 19 турів. Тренує бірмінгемців легендарний Стівен Джеррард.
Філіппе Коутіньйо: кар'єра
- Коутіньйо розпочинав свій шлях у футболі на батьківщині в команді "Васко да Гама". А першим клубом бразильця у Європі став міланський "Інтер".
- Ім'я собі Коутіньйо зробив у "Ліверпулі", за який виступав з 2013 по 2018 рік. В складі "червоних" Філіппе грав пліч-о-пліч з нинішнім тренером "Астон Вілли" Стівеном Джеррардом.
- В січні 2018 року "Барселона" придбала Коутіньйо у "Ліверпуля" за 120 мільйонів євро. За каталонців Філіппе загалом провів 106 матчів і забив 26 голів. В сезоні 2019/20 бразилець був орендований "Баварією", якій він допоміг виграти "требл".
- За збірну Бразилії Коутіньйо зіграв 63 поєдинки та відзначився 18 забитими м'ячами.