Філіппе Коутіньйо повернувся до Англії.

"Астон Вілла" орендувала у "Барселони" їхнього півзахисника Філіппе Коутіньйо до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт англійської команди.

Клуб з Бірмінгему залишає за собою право по завершенню оренди викупити контракт Коутіньйо у каталонців.

Прес-служба "Барселони" повідомила, що "Вілла" платитиме Філіппе частину зарплати. Таким чином, іспанська команда хоче розвантажити свою зарплатну відомість через фінансові труднощі.

У цьому сезоні 29-річний бразильський хавбек провів за "Барсу" 16 матчів та забив 2 голи.

"Астон Вілла" займає 13-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-Ліги, набравши 22 очки за 19 турів. Тренує бірмінгемців легендарний Стівен Джеррард.

Філіппе Коутіньйо: кар'єра