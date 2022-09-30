Юрген Клопп запропонував своєму футболістові гроші, щоб змінити його зачіску.

Напередодні завершилася пауза на матчі збірних і футболісти почали повертатися в розташування своїх клубів.

Повернувся в розташування "Ліверпуля" і захисник збірної Греції Костас Цимікас. Причому грек повернувся з новим іміджем. Волосся Костаса було зібране в пучок.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не оцінив новий імідж грека і потролив свого підопічного, запропонувавши тому гроші, щоб отримати можливість зістригти йому хвостик.

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"Спочатку я подумав, що Дарвін Нуньєс схуд. Скільки тобі заплатити, щоб я міг зрізати це неподобство?", - пожартував наставник "Ліверпуля".

Klopp asking Kostas how much money he wants to cut his man bun off 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2MHb2x0y3T — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 29, 2022

Додамо, що збірна Греції зіграла два матчі в Лізі націй під час паузи на міжнародні ігри. Греки поступилися Кіпру (0:1) і перемогли збірну Північної Ірландії (3:1). Костас Цимікас зіграв обидва матчі в основному складі, результативними діями не відзначився.

За підсумками групового турніру Ліги націй Греція посіла перше місце в групі 2 дивізіону С і піднялася в дивізіон В.

Свій наступний матч "Ліверпуль" зіграє проти "Брайтона" в рамках 9 туру АПЛ. Поєдинок запланований на 1 жовтня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, після 8 турів "Ліверпуль" йде на восьмій позиції в турнірній таблиці АПЛ з 9 балами в активі. Лідирує у чемпіонаті лондонський "Арсенал", кольори якого захищає українець Олександр Зінченко. У "канонірів" 18 очок.

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