Сергій Кривцов розповів про підготовку збірної України до матчу проти Англії.

Досвідчений захисник національної збірної України Сергій Кривцов, який разом з Ліонелем Мессі грає за "Інтер Маямі", поділився своєю думкою про перспективи "синьо-жовтих" у поєдинку кваліфікації Євро-2024 проти збірної Англії.

Екс-футболіст "Шахтаря" зазначив, що українська команда разом з тренерським штабом проводить багато роботи, вивчаючи суперника.

"Думаю, що ці два дні у нас буде дуже багато роботи в плані вивчення збірної Англії.

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Чи є сенс змінювати схему? Це робота тренерського штабу. Вони знають, як краще для нас, знають весь підбір футболістів, сильні і слабкі якості. Думаю, вони вже знають, що робити.

Клас не завжди перемагає. Це футбол. Саме тому це гра мільйонів, що до матчу не можна на 100% сказати, хто переможе", – сказав Сергій Кривцов у коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Додамо, що поєдинок збірних України та Англії відбудеться в суботу, 9 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ, номінально домашній матч "синьо-жовті" вимушено проведуть у польському Вроцлаві.

Перед п'ятим туром збірна Англії займає перше місце в турнірній таблиці групи С, маючи в своєму активі 12 набраних очок. Збірна України з 6 балами йде на другій сходинці. Слідом розташувалися Італія і Північна Македонія, у яких по три бали. У Мальти - 0 очок.

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