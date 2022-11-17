Герхард Родакс загинув у віці 57 років.

Колишній нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Австрії з футболу Герхард Родакс загинув у віці 57 років.

Як повідомляє видання SportORF, трагедія сталася вранці 16 листопада поблизу Трайскірхена. Родакс загинув під колесами поїзда, який їхав зі швидкістю 150 кілометрів на годину. У машиніста не було шансів вчасно загальмувати.

Австрійські ЗМІ пишуть, що це самогубство. Герхард Родакс приїхав на місце своєї смерті на власному автомобілі і вийшов на залізничні колії перед поїздом.

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Ймовірною причиною такого рішення називають важку хворобу, про яку чоловік дізнався напередодні. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Прес-служба австрійського футбольного союзу (OFB) висловила свої співчуття у зв'язку із загибеллю колишнього гравця збірної Австрії.

"Сім'я OFB оплакує смерть екс-форварда національної команди Родакса".

Також відреагували на смерть Родакса і в мадридському "Атлетіко".

"Сім'я "червоно-білих" оплакує смерть Герхарда Родакса. Австрійський гравець виступав за нашу команду в сезоні 1990/91 і виграв Кубок Іспанії. Ти завжди будеш у наших серцях".

Під час футбольної кар'єри Герхард Родакс виступав за австрійські клуби "Рапід" і "Адміру Ваккер", а також за мадридський "Атлетіко".

У Мадриді він провів всього один сезон, оскільки тоді в Іспанії діяв жорсткий ліміт на легіонерів. У складі "Атлетіко" виграв Кубок Іспанії в 1991 році.

У 1985 році дебютував в офіційних матчах у складі збірної Австрії.

4 жовтня 1989 року забив перший гол за збірну. 28 березня 1990 року його гол допоміг команді здобути виїзну перемогу над Іспанією з рахунком 3:2.

У складі збірної був учасником чемпіонату світу 1990 року в Італії. Родакс досі залишається автором останнього переможного голу Австрії у фінальних частинах на чемпіонатах світу - проти США (2:1) на ЧС-1990.

За збірну Австрії Герхард провів 20 матчів, забивши 3 голи.

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