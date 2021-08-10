Зірковий аргентинець покинув каталонський клуб

З домашнього стадіону "Барселони" "Камп Ноу" видалили зображення Ліонеля Мессі, який покинув клуб і незабаром перейде в ПСЖ.

10 серпня з'явилися фото і відео, на яких можна побачити, як працівники стадіону знімають величезне зображення Мессі.

Lionel Messi mural is taken off the Nou Camp as he agrees terms with PSG to join them on a two-year-deal pic.twitter.com/ODR7dOeuXY — The Sun (@TheSun) August 10, 2021

Нагадаємо, що Мессі і "Барселона" не змогли зареєструвати новий контракт через регламент іспанської Ла Ліги. Підписавши нову угоду з аргентинцем, каталонський клуб не вписався б у свою стелю зарплат в чемпіонаті Іспанії.

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Таким чином, аргентинець покинув клуб у статусі вільного агента.

Ліонель Мессі: кар'єра і досягнення в "Барселоні"

Мессі дебютував за першу команду "Барселони" в 17 років в 2004 році. З тих пір він виступав тільки за каталонський клуб.

Він є рекордсменом "Барселони" за кількістю зіграних матчів (778), а також кількістю забитих м'ячів (672) у його складі. Також на його рахунку 305 гольових передач.

Ліонель десять разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і вісім разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

Мессі вісім разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії і шість разів - найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.

За час виступу у складі "Барселони" аргентинець шість разів виграв "Золотий м'яч".

Автор: Антон Дудар