Зірковий нападник знаходиться за крок від переходу до французького клубу.

Французький "Парі Сен-Жермен" анонсував підписання нападника Ліонеля Мессі.

Відповідне відео було опубліковано в Twitter-акаунті ПСЖ.

У ролику, серед іншого, можна побачити футболку збірної Аргентини з №10 (під ним за команду грає Ліонель Мессі), а також руку, яка підписує контракт.

Очевидно, що таким чином, ПСЖ дав зрозуміти, що Мессі незабаром стане гравцем французького клубу.

Відомо, що аргентинець вже прилетів до Парижа разом зі своєю сім'єю і незабаром підпише контракт з ПСЖ.

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Мессі розплакався на своїй прощальній прес-конференції в "Барселоні".

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "золотих м'ячів".

Автор: Антон Дудар