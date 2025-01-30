Київська команда достроково втратила шанси на вихід у плейоф.

Київське "Динамо" здобуло перемогу у матчі заключного 8-го туру Ліги Європи проти латвійського клубу РФШ Рига з рахунком 1:0. Команди грали на арені Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі.

У першому таймі "біло-сині" мали невелику перевагу, проте до воріт суперників майже не добиралися.

У другому таймі господарі трохи збільшили активність і 76-й хвилині Олександр Пихаленок, отримавши м'яч у штрафному майданчику після серії рикошетів, пробив голкіпера суперника.

Відео дня

Ліга Європи, основний раунд, 8-й тур

"Динамо" - РФШ - 1:0

Гол: Піхальонок, 76

Попередження: Біловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик, Рубчинський (Саленко, 88), Михайленко, Піхальонок, Кабаєв (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 90)

РФШ: Ондоа, Ліпушчек, Пренга, Нжиє (Мареш, 80), Одішарія, Панич, Мархієв, Савальнієкс (Сілагадзе, 85), Зеленков (Лемаїч, 80), Нджикі (Куадьо, 46), Ікаунієкс

В результаті кияни фінішували на 34-му місці у турнірній таблиці, набравши 4 очки.

Виступи "Динамо" у Лізі Європи

Варто зазначили, що "Динамо" вкрай невдало провело турнір, зазнавши 6 поразок поспіль, після чого змогли набрали перше очко тільки у минулому турі, зігравши внічию з турецьким Галатасараєм (3:3). Тому київська команда достроково втратила шанси на вихід у плейоф.

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