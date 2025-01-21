Рахунок відкрився вже на 6-й хвилині.

У вівторок, 21 січня, відбувся матч 7 туру основного раунду Ліги Європи між турецьким "Галатасараєм" та київським "Динамо". Команди зустрілися на стадіоні Rams Park у Стамбулі.

Поєдинок стартував о 17:30 за київським часом. Гра завершилася із рахунком 3:3. Голами відзначилися гравці турецького клубу – Давінсон Санчес, Абдулкерім Бардакджи та Осімхен, а серед гравців "Динамо" – Ванат та Ярмоленко.

Рахунок відкрився вже на 6-й хвилині. Після кутового головою забив гравець "Галатасарая" Давінсон Санчес.

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На 22-й хвилині Абдулкерім Бардакджи завдяки рикошету забив другий гол у ворота Киян – рахунок 2:0.

Наприкінці першого тайму гравець "Динамо" Ванат зміг забити гол у ворота суперника. Згодом "Галатасарай" відправив у ворота "Динамо" третій мʼяч – на 53 хвилині Осімхен забив пенальті після фолу від Ваната.

На 68-й хвилині кияни скоротили відставання від суперника. Гол забив Андрій Ярмоленко. На 81-й хвилині Ярмоленко відзначився другим голом і зрівняв рахунок, замкнувши подачу з правого флангу ударом головою – 3:3.

Стартові склади команд виглядали так:

"Галатасарай": Муслера – Айхан, Санчес, Бардкчі, Якобс – Кутлу, Торейра – Акгюн, Мертенс, Їлмаз – Осімхен.

На лаві запасних – Шен, Гювенч, Думірбай, Єлерт, Нельссон, Демір, Батшуаї, Луш, Ділек, Акман, Балтаджи.

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат.

Запасні – Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.

Зазначимо, що "Динамо" вже не має шансів на єврокубкову весну.

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