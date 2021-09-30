Керівництво "Барселона" невдоволено провальним стартом команди в Лізі чемпіонів і розглядає звільнення головного тренера Рональда Кумана.
Про це повідомляє AS.
Після розгромної поразки від "Бенфіки" (0:3) президент "Барселони" Жоан Лапорта вночі скликав екстрену нараду керівників клубу.
Зазначається, що дискусія тривала до 4 ранку.
Рішення про звільнення Кумана поки не затверджено, проте воно може бути прийнято вже сьогодні, 30 вересня.
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Також наголошується, що на даному етапі у керівництва "Барселони" є три кандидати на заміну 58-річному Куману. Це, як вже повідомлялося раніше, Андреа Пірло, а також Роберто Мартінес і Хаві.
"Барселона": результати в сезоні
- У Лізі чемпіонів каталонці зазнали двох поразок з великим рахунком - 0:3 проти "Баварії" і 0:3 проти "Бенфіки".
- У чемпіонаті Іспанії "Барса" тричі виграла при трьох нічиїх. У турнірній таблиці каталонці посідають шосте місце, але мають матч у запасі.