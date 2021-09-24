Каталонці не змогли виграти в "Кадіса".

У 6-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" завітала в гості до "Кадісу". Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.

Відзначимо, що в другому таймі у каталонців видалили півзахисника Френкі де Йонга за другу жовту картку. А в компенсований арбітром час червону картку отримав наставник "Барселони" Роналд Куман за агресивну поведінку в технічній зоні.

Нагадаємо, що цього тижня "Барселона" вже втратила очки з "Гранадою".

"Кадіс" - "Барселона" - 0:0

"Кадіс": Ледесма, Ароян, Карселен (Акапо, 79), Еспіно, Чуст, Арсамендія (Переа, 57), Фалі (Єнссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собріно, Хіменес (Санчес, 46)

"Барселона": тер Штеген, Піке, Мінгеса, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф.де Йонг, Гаві (Гонсалес, 73), Л.де Йонг (Коутінью, 68), Депай, Демір (Сержі Роберто, 46)

Вилучення: Ф. де Йонг, 65, Куман (гол. тренер), 90+7

Відеоогляд матчу від MEGOGO

Чемпіонат Іспанії: ситуація в турнірній таблиці

"Реал" набрав 16 очок у шести матчах і очолює таблицю Прімери.

У четвірку лідерів входять "Атлетіко" (14 очок), "Реал Сосьєдад" (13 очок) та "Севілья" (11 очок). Замикає топ-5 "Валенсія" - у них 10 залікових пунктів.

У "Барселони" 9 очок після п'яти матчів. Вони розташовані поки що на 7-й сходинці.

"Кадіс" має 6 залікових пунктів і розташований на 14-й сходинці.

Автор: Артем Будрін