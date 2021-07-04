Українські вболівальники вдячні команді за цей чемпіонат Європи.

Збірна України припинила свій шлях на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вибула з боротьби за трофей і зупинилася на історичній для себе позначці - чвертьфіналі чемпіонату Європи. "Жовто-сині" поступилися Англії з розгромним рахунком 4:0.

Вболівальники в мережі обговорюють виступ української збірної проти Англії та всупереч гіркій поразці дякують за потрапляння у вісімку найкращих команд Європи. Зібрали найяскравіші коментарі.

Україна - Англія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід до 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Артем Будрін