Контракт італійського фахівця діє до 2026 року, але він піде раніше.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті залишить цю посаду наступного року.

Після великої поразки в матчі з "Барселоною" 0:4 і програшу з рахунком 1:3 "Мілану" в Лізі чемпіонів, Анчелотті потрапив під град сильної критики.

Контракт італійського фахівця діє до 2026 року, але, за інформацією іспанських ЗМІ, клуб уже вирішив, що влітку 2025 року Анчелотті піде. Його місце, ймовірно, займе тренер леверкузенського "Байєра" Хабі Алонсо.

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Президент "Реала" Флорентіно Перес заявив про готовність змінити тренера найближчим часом і довірити Алонсо кадрове оновлення командого складу.

Серед інших кандидатів на посаду головного тренера "Реала" також є легенда клубу Зінедін Зідан, який уже двічі очолював команду. Але його кандидатуру іспанські ЗМІ називають малоймовірною.

Карло Анчелотті

Італійський фахівець очолив мадридський "Реал" на початку літа 2021 року. У 2022 і цього року Анчелотті вигравав разом із клубом Лігу чемпіонів.

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