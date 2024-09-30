Нова угода Луніна з мадридцями розрахована до 2030 року.

Воротар збірної України з футболу Андрій Лунін найімовірніше повернеться в стартовий склад мадридського "Реала". Як повідомляє офіційний сайт "королівського клубу", основний голкіпер команди Тібо Куртуа зазнав травми і пропустить щонайменше два наступні матчі.

За інформацією видання AS, бельгієць не зможе зіграти у поєдинках проти французького "Лілля" в Лізі чемпіонів та "Вільярреала" в Ла Лізі і змушений "передати естафету" Луніну:

"У середу в Ліллі у нього буде перша велика можливість".

Андрій Лунін - останні новини

Раніше цього місяця стало відомо, що Андрій Лунін залишається в "Реалі". Нова угода українського голкіпера розрахована до 2030 року.

Лунін став гравцем клубу у 2018 році у віці 19 років і був частиною основної команди з 2020 року. За час перебування в кольорах "Реала" він виграв 10 трофеїв: 2 кубки Ліги чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 2 Суперкубки Європи, 2 титули Ла Ліги, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

Також Лунін є повноправним гравцем збірної України та брав участь у Євро-2024 у Німеччині. Він також входить до шорт-листа премії Yashin Trophy, яка присуджується найкращому голкіперу кампанії 2023-2024 років. Його гра була вирішальною для того, щоб "Реал" виграв три титули минулого сезону: Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

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