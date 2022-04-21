Нападник "Реала" Карім Бензема став першим гравцем за 16 років, який не забив два пенальті у матчі Ла Ліги.
Це сталося у поєдинку проти "Осасуни", котрий "вершкові" виграли з рахунком 3:1. На 52-й та 59-й хвилинах Бензема схибив з одинадцятиметрової позначки.
Минулого разу два пенальті в матчі чемпіонату Іспанії не зміг реалізувати гравець "Еспаньйолу" Рауль Тамудо у квітні 2006 року.
Бензема очолює гонку бомбардирів Ла Ліги в поточному сезоні: на його рахунку 25 голів та 11 асистів за 29 матчів. В Лізі чемпіонів 34-річний француз забив 12 м'ячів за 9 поєдинків поточного розіграшу турніру.
33-й тур чемпіонату Іспанії
Осасуна – Реал – 1:3
Голи: Будімір, 13 – Алаба, 12, Асенсіо, 45, Васкес, 90
Осасуна: Еррера, Відаль, Гарсія, Хосе Анхель (Оєр, 68), Ернандес, Монкайола, Брашанац (Торрес, 79), Гарсія (Санчес, 46), Авіла (Барберо, 86), Будімір, Мартінес (Барха, 68)
Реал: Куртуа, Едер Мілітау, Алаба (Карвахаль, 46), Начо, Вальверде, Себальос (Кроос, 71), Камавінга (Іско, 73), Бензема, Асенсіо, Васкес, Родріго (Вінісіус Жуніор, 90)
Відео огляд матчу
Чемпіонат Іспанії: турнірне положення
- "Реал" має після 33 турів 78 очок. У "Атлетіко" на 17 балів менше після аналогічної кількості поєдинків.
- "Барса" набрала 60 очок, як і "Севілья", але у каталонців гра в запасі.