Карім Бензема все одно залишається найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Нападник "Реала" Карім Бензема став першим гравцем за 16 років, який не забив два пенальті у матчі Ла Ліги.

Це сталося у поєдинку проти "Осасуни", котрий "вершкові" виграли з рахунком 3:1. На 52-й та 59-й хвилинах Бензема схибив з одинадцятиметрової позначки.

Минулого разу два пенальті в матчі чемпіонату Іспанії не зміг реалізувати гравець "Еспаньйолу" Рауль Тамудо у квітні 2006 року.

Бензема очолює гонку бомбардирів Ла Ліги в поточному сезоні: на його рахунку 25 голів та 11 асистів за 29 матчів. В Лізі чемпіонів 34-річний француз забив 12 м'ячів за 9 поєдинків поточного розіграшу турніру.

33-й тур чемпіонату Іспанії

Осасуна – Реал – 1:3

Голи: Будімір, 13 – Алаба, 12, Асенсіо, 45, Васкес, 90

Осасуна: Еррера, Відаль, Гарсія, Хосе Анхель (Оєр, 68), Ернандес, Монкайола, Брашанац (Торрес, 79), Гарсія (Санчес, 46), Авіла (Барберо, 86), Будімір, Мартінес (Барха, 68)

Реал: Куртуа, Едер Мілітау, Алаба (Карвахаль, 46), Начо, Вальверде, Себальос (Кроос, 71), Камавінга (Іско, 73), Бензема, Асенсіо, Васкес, Родріго (Вінісіус Жуніор, 90)

Відео огляд матчу

Чемпіонат Іспанії: турнірне положення