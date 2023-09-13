Андрій Ярмоленко зазначив, що Україна ще може вийти на Євро-2024.

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував поразку "синьо-жовтих" проти Італії в рамках 6-го туру кваліфікації Євро-2024.

33-річний нападник зазначив, що гра проти "Скуадри Адзурри" була дуже важкою, але, незважаючи на поразку в цьому матчі, збірна України ще має шанси пробитися на ЧЄ-2024.

"Звичайно, була важка гра. Думаю, що на тлі того, що ми грали через два дні на третій, важко протистояти такому супернику, як Італія, після такої збірної як Англія. Десь, напевно, позначилася втома. Результат по грі.

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У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше - рухатися далі, робити з цього висновки. У нас нічого не скінчилося. Все тільки починається, починається найцікавіше. Тому зробимо висновки, розберемо цю гру і будемо працювати і рухатися далі.

Ніхто не здається. Звичайно, могло скластися по-різному, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим і в майбутніх матчах не допускати тих помилок, які ми допустили сьогодні", - наводить слова Ярмоленко офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України поступилася Італії з рахунком 1:2. Єдиний гол "синьо-жовтих" забив Андрій Ярмоленко.

Після шести турів у групі C кваліфікації Євро-2024 на першому місці йде збірна Англії. В активі команди Гарета Саутгейта 13 набраних очок. Далі розташувалися Італія, Україна і Північна Македонія - по 7 балів. На останній сходинці йде Мальта - 0 очок.

Свій наступний поєдинок в рамках відбіркового турніру Євро-2024 збірна України зіграє 14 жовтня. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Північної Македонії.

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