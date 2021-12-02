Джорджо К'єлліні / фото ФК Ювентус
Легендарний центральний захисник "Ювентуса" та збірної Італії Джорджо К'єлліні заявив, що він втретє вакцинувався від коронавіруса.
Про це 37-річний футболіст повідомив у своєму Twitter.
"Сьогодні вранці я отримав третю дозу вакцини від коронавіруса. Завдяки вакцинам і засобам індивідуального захисту ми намагаємося повернутися до нормального життя. Нумо всі зробимо свій внесок, зробімо щеплення для себе і для захисту найвразливіших людей", - написав К'єлліні.
К'єлліні виграв 20 трофеїв у футболці "Ювентуса", в тому числі двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів. Влітку цього року Джорджо був капітаном збірної Італії, яка стала чемпіоном Європи з футболу.